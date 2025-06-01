Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu

Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın sona ermesinin ardından TFF Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu. Yarı finalde Galatasaray ve Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.

Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılma hakkı kazanan son takım oldu.

İŞTE SÜPER KUPA'DA EŞLEŞMELER

  1. Galatasaray-Trabzonspor
  2. Fenerbahçe-Samsunspor

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (11)

Haber Yorumlarıİlhan Binen:

Galatasaraya yapılan büyük haksızlık süper kupa Lig kupası kazanmış bir takım neden haksızlık yapılıyor

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUğur Onur:

Bir FB'li olarak görüşüm.İki kupayı da alan otomatikman Süper Kupa'yı da almalı.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımetinmert06:

saçma bisey olmuş

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİlhan Binen:

gene Trabzonspor ??????

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah hayırlı uğurlu olsun inşallah Allah

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3. Lig'e yükselen Fethiye İdmanyurdu, ligden çekilme kararı aldı

Şampiyon olalı daha 1 ay olmadan ligden çekildiklerini açıkladılar
Fenerbahçe'den Amara Diouf bombası! Genç yıldız İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız golcü İstanbul'da
Türkiye, Ay'ın güney kutbuna aynı anda iki keşif aracı gönderen ilk ülke olacak

Türkiye'den Ay'a tarihi çıkartma! Bunu yapan ilk ülke olacak
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı

4.4 ile sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi

Osimhen'den olay paylaşım! Anında sildi
Marmaray saldırısında ilginç iddia: Mesele görüntülerde izlenenlerden ibaret değil

İnfial yaratan saldırıda ilginç iddia: Olay görüntülerden ibaret değil
Çocuk yaştaki çete genç kızın kolyesini gasbetti

Çocuk yaştaki çete bir anda genç kızın çevresini sardı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı

Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum

Süper Lig'in gözde ismi duyurdu: Beşiktaş'a geri dönüyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.