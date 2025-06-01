Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın sona ermesinin ardından TFF Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu. Yarı finalde Galatasaray ve Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda sezonun sona ermesiyle birlikte Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu.
Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitiren Samsunspor, Süper Kupa müsabakalarına katılma hakkı kazanan son takım oldu.
İŞTE SÜPER KUPA'DA EŞLEŞMELER
- Galatasaray-Trabzonspor
- Fenerbahçe-Samsunspor
Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.