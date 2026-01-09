Haberler

Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri

Süper Kupa'da süper derbi! İşte iki takımın eksikleri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. İki takımda toplam 8 eksik bulunurken, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin kadroda yer alması bekleniyor. Galatasaray'da Osimhen ve Jakobs, Fenerbahçe'de ise Fred, Archie Brown, Edson Alvarez, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve En-Nesyri forma giyemeyecek. Maçın başlama saati 20.30 olarak belirtildi.

  • Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
  • İki takımda toplam 8 eksik bulunurken, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin kadroda yer alması bekleniyor.
  • Galatasaray'da Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, Fenerbahçe'de ise Fred, Archie Brown, Edson Alvarez, Nelson Semedo, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri maçta oynayamayacak.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takımda toplam 8 eksik bulunurken Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin kadroda yer alması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNALİ OLİMPİYAT'TA

Turkcell Süper Kupa final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Dördüncü hakem ise Ozan Ergün olacak.

İKİ TAKIMDA EKSİK ÇOK

Final öncesi sakatlıklar, cezalar ve milli takım görevleri nedeniyle iki ekip de önemli oyuncularından yararlanamayacak. Sarı-kırmızılılarda derbide forma giyemeyecek iki isim dikkat çekti. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Victor Osimhen ile Senegal forması giyen Ismail Jakobs, kadroda yer alamayacak. Fenerbahçe ise kritik finalde daha fazla eksikle mücadele edecek.

Sarı-lacivertlilerde; kart cezalısı Fred sakatlığı bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo derbide forma giyemeyecek. Ayrıca milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak. Takımın önemli isimlerinden Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde netleşecek.

YENİ TRANSFERLERİN KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Fenerbahçe'de yeni transferlerin derbi kadrosunda yer alması bekleniyor. Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen Anthony Musaba ile Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok kadroya dahil olabilir. İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi'nin de maç kadrosunda yer alabileceği kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı

Güvenlik kaynakları açıkladı! Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
Çevredekilere saldıran şahsı, 9 polis güçlükle gözaltına aldı

Dünya bu adamı konuşuyor! 9 polis güçlükle etkisiz hale getirdi
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var