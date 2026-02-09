Haberler

Super Bowl finaline damga vuran görüntü

ABD'de oynanan Super Bowl finalinde saha kenarında görüntülenen "çim adamlar" kısa sürede gündem oldu ve dünya genelinde viral hale geldi.

  • Super Bowl finalinde yeşil kostümlü 'çim adamlar' olarak adlandırılan figürler sahada görüldü.
  • 'Çim adamlar'ın görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılarak viral oldu.
  • Super Bowl'un küresel izleyicisi sayesinde 'çim adamlar' dünya genelinde gündem haline geldi.

ABD'de Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk maçı Super Bowl finali, bu kez sadece maç sonucu ve devre arası şovuyla değil, saha kenarında ortaya çıkan ilginç görüntülerle de konuşuldu.

"ÇİM ADAMLAR" SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Final karşılaşması sırasında yeşil tonlardaki kostümleriyle dikkat çeken ve "çim adamlar" olarak adlandırılan figürler, yayınlara yansıyan görüntülerin ardından sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Kısa sürede milyonlarca kez paylaşılan görüntüler, farklı ülkelerden kullanıcıların yorumlarıyla küresel bir etkileşim yarattı.

DÜNYA GENELİNDE VİRAL OLDU

Super Bowl'un küresel izleyici kitlesi sayesinde "çim adamlar", sadece ABD'de değil dünya genelinde de gündem oldu. Sosyal medya platformlarında yapılan esprili paylaşımlar ve videolar, etkinliğin viral içerikleri arasına girdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
