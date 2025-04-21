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Süper Babaanne Sevgican Yalçın, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Süper Babaanne Sevgican Yalçın, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu
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Ordulu milli tekvandocu Sevgican Yalçın, Estonya'nın Tallinn şehrinde düzenlenen Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 61 yaş üstü kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.

Ordulu milli tekvandocu Sevgican Yalçın'ın (74) Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda üçüncü olduğu bildirildi.

Ordu Büyükşehir Belediye spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Süper Babaanne" lakaplı Sevgican Yalçın'ın 16-17 Nisan tarihlerinde Estonya'da yapılan Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda ülkesini temsil ettiği belirtildi.

Açıklamada, şampiyonada üçüncü olma başarısı gösteren sporcunun kente döndüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ordu'da ilerleyen yaşına rağmen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spor hayatına devam eden Sevgican Yalçın, Avrupa Tekvando Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlediği Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 61 yaş üstü kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. Gümüş madalyayı son saniyelerde kaybeden 'Süper Babaanne' lakaplı Sevgican Yalçın Avrupa üçüncülüğünü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu."

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Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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