Süper Amatör Lig'de saha karıştı: 5 kırmızı kart çıktı, hakem maçı erteledi

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de oynanan Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü - Tekirdağ Karadenizspor müsabakasında 5 kırmızı kart çıktı, soyunda odasına giden hakem Hasan Can Karaoğlu karşılaşmayı erteledi.

Tekirdağ Süper Amatör Lig'de mücadele eden Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü, 30 Kasım Pazar günü Kapaklı İlçe Stadı'nda Tekirdağ Karadenizspor'u konuk etti.

HAKEMİ İTTİRDİ, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Müsabakanın 42. dakikasında Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü atağında Emre Kaymaz, ceza sahası içerisinde düşerek yerde kaldı. Pozisyonun ardından hakem Hasan Can Karaoğlu penaltı kararı verdi. Bu karara itiraz eden Karadenizsporlu Selim Akgöz, hakemi ittirdiği için kırmızı kart gördü.

HAKEM MAÇI ERTELEDİ

Futbolcu Mehmet Çağlar Çavdar'ın hakeme teması sonucu da hakem Karaoğlu kafasını başka bir oyuncuya çarptı. Bunun üzerine başının döndüğü gerekçesiyle soyunma odasına giden hakem Hasan Can Karaoğlu, maçın ertelenmesine karar verdi.

KIRMIZI KARTLAR DEVAM ETTİ

Ayrıca hakem soyunma odasındayken Karadenizsporlu Selim Akgöz ile birlikte Ali Göroğlu, Mehmet Çağlar Çavdar, Mert Eren ve Serkan Köroğlu'nun da kırmızı kart gördüğü öğrenildi.

TEKNİK ADAMLARDAN FAIR PLAY ÖRNEĞİ

Müsabaka sonunda yaptıkları açıklamayla hakemin kararlarından memnun olmadıklarını söyleyen Taşkıranlar Kapaklı 59 Spor Kulübü Teknik Direktörü Furkan Aşık ve Tekirdağ Karadenizspor Teknik Direktörü Ali Göroğlu, sarılarak dostluk ve fair play örneği gösterdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
