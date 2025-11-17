Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Geride Kaldı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta sona erdi. 6 maçta toplam 24 gol atıldı ve Döğerspor yeni lider oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 9. hafta geride kalırken, toplam 24 gol atıldı. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme'de 10. haftada yeni lider Döğerspor oldu. Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atletikspor puan kaybettiği haftada Özvatanspor'u 3-2 yenen Döğerspor, 23 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Süper Amatör Küme'de 9. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Talas Anayurtspor 5-1 G.O.Paşaspor
Esen Metal SK 0-5 Hacılar Erciyesspor
Kayseri Atletikspor 1-1 Kayseri Şekerspor
Amaratspor 1-3 Başakpınarspor
Döğergücü FK 0-2 Argıncıkspor
Döğerspor 3-2 Özvatanspor
Erciyes Esen Makina FK 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ