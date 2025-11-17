Haberler

Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Geride Kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta sona erdi. 6 maçta toplam 24 gol atıldı ve Döğerspor yeni lider oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 9. hafta geride kalırken, toplam 24 gol atıldı. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme'de 10. haftada yeni lider Döğerspor oldu. Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atletikspor puan kaybettiği haftada Özvatanspor'u 3-2 yenen Döğerspor, 23 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Süper Amatör Küme'de 9. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Talas Anayurtspor 5-1 G.O.Paşaspor

Esen Metal SK 0-5 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Atletikspor 1-1 Kayseri Şekerspor

Amaratspor 1-3 Başakpınarspor

Döğergücü FK 0-2 Argıncıkspor

Döğerspor 3-2 Özvatanspor

Erciyes Esen Makina FK 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.