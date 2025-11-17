Süper Amatör Küme'de 9. Hafta Geride Kaldı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 9. hafta oynanan maçlar ile geride kaldı. 6 maç ile 9. hafta geride kalırken, toplam 24 gol atıldı. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme'de 10. haftada yeni lider Döğerspor oldu. Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atletikspor puan kaybettiği haftada Özvatanspor'u 3-2 yenen Döğerspor, 23 puana ulaşarak liderlik koltuğuna oturdu. Süper Amatör Küme'de 9. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde:

Talas Anayurtspor 5-1 G.O.Paşaspor

Esen Metal SK 0-5 Hacılar Erciyesspor

Kayseri Atletikspor 1-1 Kayseri Şekerspor

Amaratspor 1-3 Başakpınarspor

Döğergücü FK 0-2 Argıncıkspor

Döğerspor 3-2 Özvatanspor

Erciyes Esen Makina FK 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ