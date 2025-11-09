Sungurlu Belediyespor, Osmangazi Belediyespor'u 3-0 Yenerek İkinci Sıraya Yükseldi
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 8. haftasında Sungurlu Belediyespor, Osmangazi Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek ligde önemli bir galibiyet elde etti. İlk seti 25-21, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-19'luk sonuçlarla kazanan Çorum temsilcisi, bu galibiyetle lig sıralamasında Fenerbahçe Medicana'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.
Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 8. haftasında Sungurlu Belediyespor, Osmangazi Belediyespor'u 3-0 yendi.
Mahmut Atalay Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya seyircisinin desteği ile etkili başlayan Çorum temsilcisi, ilk seti 4 sayı farkla kazandı.
İkinci seti 25-23'lük sayıyla kazanarak durumu 2-0'a getiren Çorum temsilcisi, üçüncü seti ise 25-19 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.
Sungurlu Belediyeskor, bu galibiyetle birlikte lig sıralamasında maç fazlasıyla Fenerbahçe Medicana'nın ardından ikinci sırada yer aldı.
Hakemler: Asım Fırat Dicle, Burak Karaca.
Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Eren, Mahmood, Emircan, Erenhan, Burak, Berke Eray, Ahmet Kaan, Eneshan, Mehmet, Salih.
Osmangazi Belediyespor: Samet, Semih, Burak Topcu, Burak Akaray, Yiğit, Arda Kamil, Burak Köse, Gürkan, Efe, Emir Kutay, Abdulkadir.
Setler : 25-21, 25-23, 25-19