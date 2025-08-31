Sümeyye İdilnur Aslan, Babası Hasan Aslan'ın İzinden Avrupa'da Savate Temsilcisi Oluyor

Milli sporcu Sümeyye İdilnur Aslan, eski milli sporcu ve antrenör merhum babası Hasan Aslan'dan öğrendiği savatede Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek.

2020 yılında ambulans şoförlüğü yaparken yakalandığı Kovid-19 nedeniyle 43 yaşında hayatını kaybeden eski milli sporcu ve antrenör Hasan Aslan'ın izinden giden 18 yaşındaki kızı Sümeyye İdilnur Aslan, küçük yaşlarda babasının teşvikiyle spora başladı.

Babasından öğrendiği savate (kick boks ile boks karışımı, ayakların kullanıldığı bir spor branşı) branşında babasının adıyla düzenlenen ilk resmi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan İdilnur, Avrupa'da 56 kiloda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Avusturya'nın Wels kentinde 4-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Büyükler Avrupa Savate Assaut Şampiyonası'na Çankırı Hamide Bıkçın Kamp Eğitim Merkezi'nde milli takımla hazırlanan İdilnur, babasından kalan emaneti zirveye taşımak istiyor.

"Hedefim kesinlikle şampiyonluk"

İdilnur Aslan, AA muhabirine, milli takımda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi şampiyonada en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirten İdilnur, "Babam milli sporcu aynı zamanda da milli takım antrenörüydü. Burada hem ülkemi temsil edeceğim hem de babamın izinden gitmeye devam edeceğim. Onu en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum." dedi.

Küçüklükten beri babasıyla spor yaptığını, ondan öğrendiklerinin üzerine koyarak gittiğini dile getiren İdilnur Aslan, "Hocalarımın kattıklarıyla kaldığım yerden devam ediyorum. Babamı orada en iyi şekilde temsil edeceğim, hedefim kesinlikle şampiyonluk." diye konuştu.