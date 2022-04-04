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Sümbül Engelliler rakip tanımıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sümbül Engelliler rakip tanımıyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, evinde konuk ettiği Malatya Büyükşehir Engelliler Basketbol Takımını 71-68 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, evinde konuk ettiği Malatya Büyükşehir Engelliler Basketbol Takımını 71-68 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde mücadele eden Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, rakip tanımıyor. 2. yarının 3. haftasında evinde Malatya Büyükşehir Engelliler Basketbol Takımı'nı ağırlayan Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, çekişmeli geçen müsabakanın ardından rakibini 71-68 mağlup etmeyi başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin ile birlikte maçı izleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Yönetimi ve sporcularını tebrik etti.

Kulüp Başkanı Şükrüye Yıldız Tatlı ise kendilerini her zaman destekleyen Vali Akbıyık'a, protokol üyelerine ve tribünde takıma tam destek veren seyircilere teşekkür etti - HAKKARİ

Sümbül Engelliler rakip tanımıyor

Sümbül Engelliler rakip tanımıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bedensel Engelliler, Tekerlekli Sandalye, Spor Federasyonu, Türkiye, Spor, Haberler

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