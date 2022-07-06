Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı Suluova Belediye Spor Kulübü olağanüstü kongresi yapıldı. Suluova Belediye Spor Kulübü olağanüstü kongresi yapıldı. Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongreye katılan Belediye Başkanı Fatih Üçok, kongrenin ilçedeki spor faaliyetlerinin gelişimi için hayırlı olması temennisinde bulundu. Kulübün kurucu başkanı Mustafa Çolak ise katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Üçok'a teşekkür ederek, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi. Kulübün denetim ve yönetim raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde yönetim kurulu üyeliklerine Fatih Üçok, Yavuz Esen, Yalçın Yiğit, Hüseyin Küskün, Egemen Çoban, Abdulkadir Uysal, Ahmet Eren İnan, Tolga Bulak, Mustafa Çolak, Murat Arslan ve Mustafa Ak getirildi. Yönetim kurulu görev dağılımının daha sonra yapılacağı kaydedildi. AA / Seyfullah Uzun - Spor Mustafa Çolak Fatih Üçok Spor Haberler

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