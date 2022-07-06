Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı

AA - Seyfullah Uzun - Spor
 - Güncelleme:
Suluova Belediyespor'da olağanüstü kongre yapıldı

Suluova Belediye Spor Kulübü olağanüstü kongresi yapıldı.

Suluova Belediye Spor Kulübü olağanüstü kongresi yapıldı.

Suluova Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye katılan Belediye Başkanı Fatih Üçok, kongrenin ilçedeki spor faaliyetlerinin gelişimi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kulübün kurucu başkanı Mustafa Çolak ise katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Üçok'a teşekkür ederek, yeni yönetime çalışmalarında başarılar diledi.

Kulübün denetim ve yönetim raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimde yönetim kurulu üyeliklerine Fatih Üçok, Yavuz Esen, Yalçın Yiğit, Hüseyin Küskün, Egemen Çoban, Abdulkadir Uysal, Ahmet Eren İnan, Tolga Bulak, Mustafa Çolak, Murat Arslan ve Mustafa Ak getirildi.

Yönetim kurulu görev dağılımının daha sonra yapılacağı kaydedildi.

AA / Seyfullah Uzun - Spor

Mustafa Çolak Fatih Üçok Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title