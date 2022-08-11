Aydın haber... Efeler Ligi'nde yeni sezonun fikstürü çekildi Aydın spor haberine göre Efeler Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. Efeler Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. TVF'nin resmi sosyal medya hesabında gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, "Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ, tüm takımlarımıza yeni sezonda başarı dileklerini iletti. Yeni sezonun hayırlı, uğurlu, sakatlıksız ve kazasız geçmesini diliyorum" dedi. TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüsü hakkında bilgilendirmede bulundu. Yapılan kura çekiminin ardından AXA Sigorta Efeler Ligi 1'inci hafta karşılaşmaları şu şekilde oluştu; Altekma – Arkas Spor Fenerbahçe HDI Sigorta – Cizre Belediyesi Tokat Belediyesi Plevne – Galatasaray Ziraat Bankkart – Bursa Büyükşehir Belediyesi Hekimoğlu GCT BVİ – Spor Toto Halkbank – Develi Belediyesi. Hatay Büyükşehir Belediyesi – Türşad Efeler Ligi'nde 1'inci devre karşılaşmaları 1 Ekim - 17 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2'nci devre karşılaşmaları 8 Ocak - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında oynanacak. Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Merkez voleybol Spor Haberler

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