Aras Kargo'nun konuğu Eczacıbaşı

Aras Kargo, Eczacıbaşı ile kritik bir maça çıkacak. Ligde son 3 maçını kaybeden Aras Kargo, evinde Eczacıbaşı'yı konuk edecek. Ayrıca, Göztepe ve Aydın Büyükşehir Belediyespor da zorlu deplasman maçlarına çıkıyor.

SULTANLAR Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Aras Kargo yarın evinde Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 20'nci hafta mücadelesini Sema Kayıkçı, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın 750 TL'den satışa sunulan 1'inci Kategori biletleri tükendi. Biletlerin satışı deplasman tribünü 750, 2'nci Kategori 400, 3'üncü Kategori 300 TL'den sürüyor. Ligde 19 maçta 9 galibiyet alan 8'inci sıradaki Aras Kargo, 15 galibiyeti bulunan 3'üncü basamaktaki Eczacıbaşı'na ilk yarıda deplasmanda 3-0 yenilmişti.

GÖZTEPE VE AYDIN DEPLASMANDA

Ligde Türk Hava Yolları (D) ve İlbank'ı yenerek 2'de 2 yapan Göztepe yarın Ankara deplasmanında Zeren Spor ile kozlarını paylaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takım 6 galibiyetle 11'inci sırada, Zeren Spor ise 15 galibiyetle 4'üncü basamakta yer alıyor. Göz-Göz ilk yarıda evinde rakibine 3-0 yenilmişti. Düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 15.00'te deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
