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Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak

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Sultanlar Ligi'nde Göztepe Yuppo yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak
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İlk 2 maçını kaybettikten sonra 4'te 4 yapan Göztepe Yuppo, yarın deplasmanda Eczacıbaşı ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 15.00'te oynanacak 8'inci hafta maçında 6 maçta 4 galibiyetli Göztepe, 7 maçta 5 galibiyetli Eczacıbaşı'na konuk olacak.

SULTANLAR Ligi'nde ilk 2 maçını kaybettikten sonra 4'te 4 yapan Göztepe Yuppo, yarın deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Eczacıbaşı ile karşılaşacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 8'inci hafta mücadelesini Caner Çildir, Eren Balta Mandal hakem ikilisi yönetecek. Ligde 6 maçta 4 galibiyet alan Göztepe 5'inci sırada, 7 müsabakada 5 galibiyet elde eden Eczacıbaşı ise 3'üncü basamakta yer alıyor. Ligde aynı saatte Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak. Aras Kargo SK ise 16.00'da İlbank'ı ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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