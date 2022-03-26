Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3 - Haberler

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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında sahasında Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında sahasında Vakıfbank'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Elise, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

Vakıfbank: Buket, Cansu, Tuğba, Ayça, Kübra, Chaiaka, Melis, Gabi, Isabelle, Meryem, Michelle, Aylin, Derya, Zehra

Antrenör: Giovanni Guidetti

Setler: 21-25, 16-25, 19-25

Süre: 76 dk. (28,23,25) - AYDIN

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3

Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Vakıfbank: 3

İhlas Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor, Vakıflar Bankası, Mimar Sinan, Aydın, Spor, Haberler

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