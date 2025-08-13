Süleyman Seba, Vefatının 11. Yılında Anıldı

Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak önemli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba, 11. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma törenine Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve kulüp yöneticileri katıldı.

Beşiktaş'a futbolcu, yönetici ve başkan olarak hizmet veren, kazandırdığı başarılarla camianın efsane isimleri arasına giren Süleyman Seba, vefatının 11. yılında kabri başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve yöneticilerin yanı sıra kulüp profesyonelleri ile Seba'nın ailesi ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

Okunan duaların ardından Serdal Adalı ve beraberindekiler, aynı mezarlıkta bulunan Galatasaray Kulübünün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrine çiçek bırakıp dua etti.

Kaynak: AA

