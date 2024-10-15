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Süleyman Seba'nın Heykeli İçin Müjde

Süleyman Seba'nın Heykeli İçin Müjde
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Beşiktaşlılar Derneği, 2014'te hayatını kaybeden Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba için bir heykel yapılacağını açıkladı. Heykel, Ekin Erman tarafından Urla'da gerçekleştirilecek.

İZMİR Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği gecede 10 yıl önce 2014'te hayatını kaybeden Beşiktaş'ın Efsane Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın heykelinin yapılacağının müjdesi verildi. Urla'da yer alacak heykeli tanınmış heykeltıraş Ekin Erman yapacak. Geceye katılan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, heykelin yapımına destek olacaklarını söyledi. Balçova'da gerçekleşen geceye ayrıca siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri Kadir Kılıç ve Feyyaz Uçar da katılım sağladı.

İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Özlem Tezişçi, heykel tamamlandıktan sonra taraftarlarla birlikte unutulmaz bir açılış yapacaklarını söyledi. Geceye katılan Beşiktaşlılara teşekkür eden Tezişçi, "Sevdalısı olduğumuz kulübümüzün gecesinde bizi yalnız bırakmayan büyük Beşiktaşlılara çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüz için yürüyüşümüz devam edecek" diye konuştu. Gecede Birol Can, Beşiktaş için bestelediği marşları Beşiktaşlılarla birlikte seslendirdi. Ayrıca sezon başında 5-0'lık Galatasaray zaferiyle kazanılan TFF Süper Kupa'nın da sergilendiği gecede Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın gönderdiği video mesaj da yayınlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Süleyman Seba Kültür Sanat Beşiktaş Kültür Futbol Sanat Spor Urla

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