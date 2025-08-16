Süleyman Seba'nın Heykeli Beşiktaş Müzesi'nde

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın heykeli, Beşiktaş müzesinde yapılan bir törenle açıldı. Heykel, İzmir Beşiktaşlılar Derneği tarafından yaptırıldı ve çeşitli kulüp yöneticilerinin katılımıyla sergilendi.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın heykeli, Beşiktaş müzesinde yerini aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, İzmir Beşiktaşlılar Derneği tarafından heykeltıraş Ekin Erman'a yaptırılan merhum Süleyman Seba'nın heykelinin, Başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanı Devrim Alparslan, üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı ve dernek üyelerinin katılımıyla düzenlenen törenle Beşiktaş Müzesi'ndeki yerini aldığı bildirildi.

Serdal Adalı'nın heykelin yapımındaki katkıları nedeniyle İzmir Beşiktaşlılar Derneği nezdinde dernek başkanı Özlem Tezişçi ile heykeltıraş Ekin Erman'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
500
