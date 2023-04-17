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Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Süleyman Atlı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Spor Haberleri

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Milli güreşçi Süleyman Atlı, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilogramda mücadele eden Süleyman Atlı, yarı finalde Gürcü rakibi Roberti Dingashvili'yi 13-1 mağlup ederek finale yükseldi. Süleyman, yarın Azerbaycanlı Aliabbas Rzazade ile altın madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonaya çeyrek finalden başlayan Süleyman Atlı, Bulgar rakibi Georgi Valentinov Vangelov'u 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Roberti Dingashvili ile karşılaşan Süleyman Atlı, Gürcü rakibini 13-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Final mücadelesi yarın TSİ 19.00'da başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Süleyman Atlı Hırvatistan Spor Haberler

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