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Şuhut'ta Genç Sporcular Yetenek Tarama Programıyla Belirlendi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yetenek tarama programı sonrası 45 öğrenci antrenmanlara başladı. Program, başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yetenek tarama programı sonucunda seçilen 45 öğrenci, antrenmanlara başladı.

Bu program, geleceğin başarılı sporcularını keşfetmek ve yetiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği yetenek tarama programı, çocukların sportif yeteneklerini erken yaşta keşfetmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, Şuhut ilçesinde de geniş katılımlı bir yetenek taraması gerçekleştirildi. Üçüncü sınıf öğrencileri arasından seçilen 45 yetenekli öğrenci, fiziksel dayanıklılık, hız, koordinasyon ve denge gibi çeşitli alanlarda yapılan testler sonucunda belirlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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