Sude Naz Bayar, Türkiye Şampiyonu Oldu

Sude Naz Bayar, Türkiye Şampiyonu Oldu
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Sivas'ta düzenlenen Genç A/B Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Sude Naz Bayar, 100 metre branşında 12.32 saniyelik derecesiyle birinci olarak Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.

Sivas'ta düzenlenen Atletizim Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Sude Naz Bayar, Türkiye şampiyonu oldu.

Genç A/B Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ülke genelinde çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada Aydın'ı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Sude Naz Bayar temsil etti. Çekişmeli geçen müsabakalarda sporcular birincilik için mücadele ederken, Aydınlı sporcu Sude Naz Bayar, başarılı performansının ardından 100 metre branşında 12.32 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden genç spoırcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Sivas'ta düzenlenen Genç A/B Okullar Arası Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda sporcumuz Sude Naz Bayar, 100 metre branşında 12.32 saniyelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olmuştur. Kendisini tebrik eder, başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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