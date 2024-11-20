Üye Girişi
Haberler

SUBÜ Satranç Turnuvası Düzenlendi

SUBÜ Satranç Turnuvası Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Satranç Topluluğu tarafından düzenlenen satranç turnuvasında, dereceye giren öğrencilere madalya verildi. Ali Fuat Aksoy birinci, Murat Beşer ikinci ve İbrahim Güney üçüncü sırada yer aldı.

SUBÜ Satranç Topluluğu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda Satranç Turnuvası düzenledi. Turnuvada dereceye giren öğrencilere madalya takdim edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Satranç Topluluğu, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda 'Satranç Turnuvası' düzenledi. Spor Bilimleri Fakültesi'nde oluşturulan alanda yapılan turnuvaya çok sayıda öğrenci katılım sağladı. Turnuvada Ali Fuat Aksoy birinci, Murat Beşer ikinci ve İbrahim Güney üçüncü sırayı aldı. Dereceye giren öğrencilere madalyalarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz takdim etti. Yılmaz; öğrenci topluluklarının dönem başından itibaren aktif olarak birçok etkinliğe imza attıklarını belirtirken, topluluk faaliyetlerine desteklerinin devam edeceğini vurguladı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var

İsrail, Türkiye'nin yanı başındaki ülkeyi vurdu! 36 ölü, çok sayıda yaralı var

 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış

Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir Başarır arasında sert tartışma

Bakan Yerlikaya ve CHP'li Başarır kameralar önünde birbirine girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Oğuzeli 20-21 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 20-21 Kasım Menemen, Konak, Karabağlar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 36. bölüm fragman izleme linki var mı? Sandık Kokusu CANLI izle! 20 Kasım Show TV Sandık Kokusu 35. Bölüm CANLI izleme linki Adana ASKİ su kesintisi! 20-21 Kasım Seyhan, Sarıçam, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Konyaaltı, Kumluca 20-21 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Kasım Çankaya, Sincan, Etimesgut, Akyurt su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sahipsizler 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Kuruluş Osman 172. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Çarşamba hangi diziler var? 20 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.