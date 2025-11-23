Suat Hekimoğlu'ndan Golovkin'e Destek

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, World Boxing'de başkanlığa seçilen Gennady Golovkin'in boksun güçlenmesi için önemli adımlar atacağına inandığını söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Hekimoğlu, World Boxing seçimleri için İtalya'nın başkenti Roma'ya giderken, kongrede seçime tek aday olarak giren eski dünya orta sıklet boks şampiyonu Gennady Golovkin delegelerin oylarıyla yeni başkan oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Hekimoğlu, Golovkin'in ortaya koyacağı birikim ile dünya boksuna yeni bir vizyon kazandıracağına inandığını ve sporcu kökenli bir başkan olarak, dünya boksunun ihtiyaçlarına en doğru çözümleri getirecek isim olacağını ifade ederek, "Yeni başkanımız özellikle 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sürecinde boksun güçlenmesi, daha şeffaf ve adil bir yapıya kavuşması adına önemli adımlar atacaktır. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Yeni dönemin, dünya genelinde federasyonlar arası iş birliğinin artması ve sporcuların haklarının daha güçlü şekilde korunması açısından önemli bir kilometre taşı olacağını vurgulayan Hekimoğlu, Türkiye Boks Federasyonu olarak bu süreçte her türlü iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.