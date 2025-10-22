Haberler

Stuttgart Teknik Direktörü Hoeness: 'Fenerbahçe'ye Karşı Kazanmak İçin Her Şeyi Yapacağız'

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness, İstanbul'daki maça dair açıklamalarda bulundu. Hoeness, takım olarak kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Milli futbolcu Atakan Karazor ise Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Alman ekibi Stuttgart'ta teknik direktör Sebastian Hoeness, kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hoeness, maçta topa sahip olmak istediklerini belirtti.

Domenico Tedesco'yu şahsen tanımadığını dile getiren Hoeness, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. İyi bir oyuncu grubu var. İstanbul'da kendi seyircileri önünde zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve etkili hücum yapmayı biliyorlar. Biz daha çok topa sahip olup buna engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkin bir maç ortaya koyacağız." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin son maçını takip ettiğini dile getiren Hoeness, "Bunu dikkate almayarak oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar da etkili olmayacak. Bizim kendi taktiklerimiz var. Rakibin zayıflamasıyla ilgili bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç teknik adam, "Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığınıza yönelik iddialar vardı, teklif aldınız mı?" şeklindeki soruya, "Hayır." yanıtını verdi.

Atakan Karazor : "Evimde olmak güzel"

Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor ise Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Buradaki atmosferi iyi bildiğini dile getiren Atakan, "Benim için evimde olmak güzel. Ailem ve arkadaşlarım burada olacak. Milli takımlarda oynadığım için buradaki atmosferi biliyorum. Herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğim." dedi.

Üç puan hedefiyle İstanbul'a geldiklerini anlatan Atakan, şunları aktardı:

"Kadıköy atmosferini biliyorum. 2 hafta önce buradaydım. Yapılan şovlarla cehennem gibi olacağını biliyorum. Biz takım olarak 3 puanı alma hedefiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız. Demirovic'in olmaması elbette ki kötü ama hızla iyileşiyor. Onun yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Buradan ona selam söylüyorum. Milli takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Orada Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarım da var. Bu çok güzel bir şey. Sürekli görüşmeler de yapıyorum. Yarın maça odaklanacağım."

Fenerbahçe karşısında oyunlarını değiştirmeyeceklerini anlatan Atakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Oyun disiplinine sadık kalacağız. Atmosferi biliyoruz. Elimizden geldiğince kulak vermeden oyunumuzu oynayacağız. İsmail Yüksek milli takımdan da arkadaşım. Kendisiyle daha önce maçlar yaptım. Teknik direktörüm görev verirse en iyi şekilde yapacağım. Şu an iyileşme aşamasındayım. İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca beğendiğim isimler. Bundesliga'da son maçlarda çok top kaybı yaptık. Fenerbahçe'ye karşı aynı hataları yapmak istemiyoruz. Çok dikkatli olacağız. Top kaybına müsaade etmek istemiyoruz."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
