Stuttgart Teknik Direktörü Hoeneß: "Fenerbahçe Zor Bir Rakip"

Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında yarın saat 19.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bu maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeneß ve futbolculardan Atakan Karazor açıklamalarda bulundu. Hafta sonu Fenerbahçe'nin lig maçını kazanmasının hatırlatılması üzerine Sebastian Hoeneß, "Normal bir oyun oynadılar. Her zamanki Fenerbahçe. Dolayısıyla özel bir şey yapmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Takımda sakat oyuncu bulunmadığını belirten Hoeneß, "Oyuncularda herhangi bir sakatlık yok. Durumu gayet iyi" sözlerini sarf etti.

'TAKIMI İYİ BİR YOLDA İLERLETİYOR'

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğuna ve Tedesco'nun takımı iyi bir yolda ilerlettiğini söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, "Domenico'yu şahsen tanımıyorum. Ama takımı iyi bir yolda ilerletiyor. İyi bir oyuncu grubu var. İstanbul'da kendi seyircileri önünde zor bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Kerem ve benzeri birçok etkili oyuncuları var. Topa sahip olmayı ve etkili hücum yapmayı biliyorlar. Biz daha çok topa sahip olup buna engel olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince etkin bir maç ortaya koyacağız" dedi.

Oyuna konsantre olacaklarını aktaran Hoeneß, "Son maçta da baskı kurdular. Bunu dikkate almayarak oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar da etkili olmayacak. Bizim kendi taktiklerimiz var. Rakibin zayıflamasıyla ilgili bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin gündeminde yer aldığı iddialarının sorulması üzerine Hoeneß "Hayır" cevabını verdi.

ATAKAN KARAZOR: AİLEM VE ARKADAŞLARIM BURADA OLACAK

Yarın maça ailesinin ve arkadaşlarının geleceğini belirten Atakan Karazor, "Benim içim evimde olmak güzel. Ailem ve arkadaşlarım burada olacak. Milli takımlarda oynadığım için buradaki atmosferi biliyorum. Herhangi bir şekilde etkilenmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

'KADIKÖY ATMOSFERİNİ BİLİYORUM'

Kadıköy'de oluşan atmosferden övgü dolu sözlerle bahseden Atakan, "Kadıköy atmosferini biliyorum. 2 hafta önce buradaydım. Yapılan tribün şovlarla cehennem gibi olacağını biliyorum. Biz takım olarak 3 puanı alma hedefiyle elimizden gelen her şeyi yapacağız" sözlerini sarf etti.

Yarın Ermedin Demirovic'in oynamayacak olmasının sorulması üzerine 29 yaşındaki futbolcu, "Demirovic'in olmaması elbette ki kötü ama hızla iyileşiyor. Onun yokluğunu hissettirmeyeceğiz. Buradan ona selam söylüyorum" dedi.

'MİLLİ TAKIMDA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM'

Fenerbahçe'de forma giyen milli takımdan arkadaşları da olduğunu belirten Atakan, "Milli takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Orada Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarım da var. Bu çok güzel bir şey. Sürekli görüşmeler de yapıyorum. Yarın maça odaklanacağım" şeklinde konuştu.

'OYUN DİSİPLİNİNE SADIK KALACAĞIZ'

Fenerbahçe karşısında oyun disiplinine sadık kalacaklarını söyleyen Atakan Karazor, "Biz tabii ki oyunumuzda değişiklik yapmayacağız. Oyun disiplinine sadık kalacağız. Atmosferi biliyoruz. Elimizden geldiğinde kulak vermeden oyunumuzu oynayacağız" sözlerini kullandı.

Teknik direktörünün görev vermesi halinde elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Atakan, "İsmail Yüksek milli takımdan da arkadaşım. Kendisiyle daha önce maçlar yaptım. Teknik direktörüm görev verirse en iyi şekilde yapacağım. Şu an iyileşme aşamasındayım" dedi.

Atakan Karazor, Fenerbahçe'de beğendiği isimlerin sorulması üzerine İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca isimlerini söyledi. Atakan, daha önce sarı-lacivertli ekipte forma giyen Yusuf Akçiçek ve Ömer Faruk Beyaz'ı da bu isimlere ekledi.

'ÇOK DİKKATLİ OLACAĞIZ'

Fenerbahçe'ye karşı çok dikkatli olacaklarını belirten Atakan, "Bundesliga'da son maçlarda çok top kaybı yaptık. Fenerbahçe'ye karşı aynı eksiklikleri yapmak istemiyoruz. Çok dikkatli olacağız. Top kaybına müsaade etmek istemiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

STUTTGART, FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Öte yandan Alman ekibi Stuttgart, basın toplantısının ardından gerçekleşen antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.