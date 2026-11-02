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Stuttgart, Galatasaray maçı hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı

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Stuttgart, Galatasaray maçı hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı Haber Videosunu İzle
Stuttgart, Galatasaray maçı hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı
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Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını RAMS Park'ta tamamladı. Sebastian Hoeness yönetimindeki antrenmanda taktik çalışma basına kapalı bölümde yapıldı.

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta Teknik Direktör Sebastian Hoeness yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde Hoeness, futbolcularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Antrenman koşu çalışmasıyla başlarken daha sonra ısınma hareketleri yapıldı. Alman ekibi, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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