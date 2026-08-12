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Sturm Graz'dan Fenerbahçe'ye Övgü

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UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe'ye elenen Sturm Graz'ın teknik direktörü Ingolitsch, takımının iyi oynadığını ancak Fenerbahçe'nin kaliteli olduğunu, Avrupa Ligi'nde oynayacakları için mutlu olduklarını söyledi. Hakem performansını da eleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-0'ın rövanşında sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Sturm Graz'da teknik direktör Fabio Ingolitsch, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Liebenau Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingolitsch, "Kaybetmek üzücü ama bugün ihtimal azdı. İlk gol oyunu bitirdi. Aslında tüm oyuncularım iyi oynadı. İlk yarıda ya da ikinci yarıda gol atsaydık daha da heyecanlı olabilirdi. Avrupa Ligi'nde oynayacağımız için mutluyum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon karşısında da başarılı olacağını tahmin ettiğini aktaran Ingolitsch, "Çok kaliteli bir takım. Futbolda her şeyi görmüş oyunculardan kurulu. Gelecek eşleşmede de başarılı olacaklarını tahmin ediyorum. İki maçı da Fenerbahçe domine etti bunu gördük. Hakem performansını hiç beğenmedim. Bugün 1 gol hak etmiş gibi görüyordum ama sonuçta iyi olan takım kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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