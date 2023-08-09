- Stjepan Tomas : "Maça çok iyi çalıştık"

ADANA - NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Fırsat bekliyoruz ve maça çok iyi çalıştık" dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi NK Osijek, sabah Adana'ya geldi. NK Osijek, Yeni Adana Stadyumu'nda son hazırlıklarını yaptı. Ardından NK Osijek Teknik Direktörü Stjepan Tomas, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Tomas, "Adana Demirspor'un ne kadar güçlü ve önemli bir takım olduğunu biliyoruz. Kaç sene önce Adana Demirspor neredeydi, şimdi nerede biliyoruz. Murat Sancak takımı götürdü. Bireysel anlamda çok iyi oyunculara sahip ancak biz de fırsat bekliyoruz. Bizim de amacımız var. İyi çalıştık ve lige iyi başladık. Turu geçip, gruplara kalmak istiyoruz" diye konuştu.

Hava sıcaklığının kendilerini etkilemeyeceğini belirten Tomas, "Yıllar öncede ben Adana'ya gelmiştim ve o zaman daha sıcaktı. Şimdi çok sıcak bir hava yok. Adana Demirspor'un taraftarlarını da biliyorum. Bizi nasıl bir atmosfer karşılayacak biliyorum. Ancak her şeye hazırız" ifadelerini kullandı.