Stefan Kuntz muhabiri fena bozdu! Verdiği cevapla toplantı buz kesti

A Milli Futbol Takımı'nın hocası Stefan Kuntz'un basın toplantısında muhabire verdiği cevap olay oldu. Toplantının genelinde keyifli gözüken Kuntz, son bölümde gelen Doğan Alemdar tercihiyle ilgili soruya sert çıktı. Kuntz, "Seviyesi yüksek Fransa Ligi'nde Doğan'ın kaç maça çıktığını biliyor musunuz? 2002 doğumlu yetenekli bir kaleci ve bu şansı hak etti" diyerek soğuk rüzgarlar estirdi.

A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ve Çekya maçlarını galibiyetle tamamladı. Hazırlık maçlarında 2'de 2 yapan Türkiye, önümüzdeki süreç için ışık verdi.

TERCİHLER TARTIŞILDI

Stefan Kuntz'a iki maçtan sonra da en çok yaptığı tercihlerle ilgili soru yöneltildi. Son olarak Doğan Alemdar tercihi sorulan Kuntz, keyifli görüntüsünden uzaklaştı.

Doğan Alemdar'ın yediği gol çok konuşuldu

"KAÇ MAÇ YAPTIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?"

Kuntz, Doğan Alemdar tercihiyle ilgili gelen soruya sert bir ifadeyle, "Seviyesi yüksek Fransa Ligi'nde Doğan'ın kaç maç yaptığını biliyor musunuz? Elimizde yetenekli bir kaleci var 2002 doğumlu. Fransa Ligi'nde 25 maça çıkmış, şansı haketti. Belirli bir bölgede iyi bir performans göstermiş birisi varsa onu kadroya katmak yerine elimde genç yetenek varsa onu kazandırırım. Faroe Adaları maçından sonra güçlü bir şekilde geri döndük. Doğan da bu maçtan sonra güçlü geri dönecek" cevabını verdi.