Ayrılığın perde arkası duyuruldu: Stefan Kuntz için taciz iddiası

2021-2023 yılları arasında A Milli Futbol Takımımızı çalıştıran 63 yaşındaki Stefan Kuntz, geride bıraktığımız günlerde bir süredir görev yaptığı Bundesliga ekibi Hamburg ile yollarını ayırmıştı.

''AİLEVİ SEBEPLER NEDENİYLE GÖREVİ BIRAKIYORUM'' DEMİŞTİ

Alman teknik adam, yaptığı ayrılık açıklamasında ailevi sebepler dolayısıyla görevinden ayrıldığını belirterek "Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Şu anda benim için durum böyle. Sizlere bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve buna saygı gösterilmesini rica ediyorum. Kulübe harika 1.5 yıl için teşekkür ediyorum. Takıma ve tüm çalışanlara gelecekte başarılar diliyorum." demişti.

AYRILIĞIN PERDE ARKASI: TACİZ İDDİASI

Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrılan Stefan Kunt ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Kuntz'un kulüpten ayrılmasının nedeni ailevi sebepler değil. Deneyimli teknik adamın cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Hamburg'daki görevinden ayrıldığı belirtildi. Haberde, kulübün Kuntz'tan böyle bir karar almasını istediği, 63 yaşındaki çalıştırıcının da onayladığı dile getirildi.