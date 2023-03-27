Stefan Kuntz'dan oruç tutanları yedek mi bıraktı? İddialarına yanıt: Bunlar dedikodudan ibaret

A Milli Futbol Takımımız, Bursa'da yarın ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ 11'LE SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

En iyi 11'le sahaya çıkacağını belirten Kuntz, "Önemli olan ilk etapta yarınki maçı evimizde oynuyoruz. Yanılmıyorsam 11 yıl sonra Bursa'da oynuyoruz. Bu atmosferi oyunumuzla beraber sahaya yansıtacağımıza inanıyorum. Burada tabii 1.5 günümüz rejenerasyon ile geçti. Maçtan sonra seyahat ettik. Bugünkü idmandan sonra bir sakatlık olmazsa tüm oyuncular oynayabilecek durumda. En iyi 11'i sahaya süreceğiz."

"RAMAZAN AYINA SAYGI DUYUYORUM"

Oyuncuları oruç tuttukları için kadroya almadığı iddialarının sorulması üzerine cevap veren deneyimli çalıştırıcı, "Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret. Bütün kararlarımızı oyuncularımızın performansları doğrultusunda veriyoruz. Bu yüzde 100 olan bir yalandır. Bu Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Bugün de Hırvat basın mensubundan duyulan bir soru. Bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alan insanlarla nasıl bir iletişim halinde olmalıyız?" dedi.A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Oruç tutan oyuncuları kadroya almadığı" iddialarına yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, hakkında çıkan söylentilere "Ben Ramazan ayına saygı duyuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret" dedi.