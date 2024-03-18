Statta kıyamet koparken Serdar Dursun'un yaptıklarına kimse anlam veremedi
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a konuk olduğu maçta İsmail Kartal'ın başına isabet eden yabancı madde sonrası Serdar Dursun'un bordo-mavili taraftarları selamladığı görüldü. Dursun'un o anlarına kimse anlam veremedi.
Dün akşam oyanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçının yeni detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
İSMAİL KARTAL'A MADDE ATILDI
Dev mücadelede Fenerbahçe, 13. dakikada Fred'in attığı şahane golle 1-0 öne geçti. Gole sevinen Fenerbahçe teknik heyetine bordo-mavili taraftarlardan yabancı madde yağdı. Atılan maddelerden biri İsmail Kartal'a isabet etti.
SERDAR DURSUN TARAFTARI SELAMLADI
İsmail Kartal'ın tedavi için tünele götürüldüğü anlarda Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Serdar Dursun'un rakip takım taraftarlarını selamladığı görüldü. Dursun'un o anlarına kimse anlam veremedi.