Aleksandar Stanojevic: "İkinci yarı konsantrasyon kaybından dolayı 2 gol yedik

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Galatasaray'a karşı ikinci yarı konsantrasyon kaybından dolayı 2 gol yediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük evinde mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, sarı-kırmızılılara karşı her şeylerini verdiklerini söyleyerek, "Çalıştık, planlarımız da vardı. İkinci yarı konsantrasyon kaybından dolayı 2 gol yedik. Galatasaray kaliteli bir kadroya sahip. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. 2 golden sonra maçı bitirdiler. Bizim şu an doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Gelecek maçı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlar daha seviyemize yakın takımlara karşı olacak. Gelecek için umutluyum" diye konuştu.

"Takımda golcü eksikliği var"

Takımda golcü eksikliği olduğunu söyleyen Stanojevic, "Fofana ayrıldı. Sözleşmesindeki opsiyondan dolayı takımdan ayrıldı. Kulüp de bu konuda hakkında hiçbir şey yapamadı. Kulüp de bir forvet arayışında. Bunları yaparken acele etmiyoruz. Biraz daha bekliyoruz. Forvet olursa başka oyuncular da olursa işim daha kolaylaşır. Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulübün de planları var. Umarım bu transferler yakında aramızda gelecek. İkinci yarındaki konsantrasyon eksikliğini transferlerle açıklayamayız. Bu bizim hatamız. Burada bahane söz konusu olamaz. Biraz daha maçta kalabilseydik, böyle olmayacaktı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL