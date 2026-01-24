Haberler

Aleksandar Stanojevic: "İkinci yarı konsantrasyon kaybından dolayı 2 gol yedik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Galatasaray'a karşı 3-1 kaybettikleri maçta ikinci yarıdaki konsantrasyon kaybının 2 gol yemelerine sebep olduğunu açıkladı. Ayrıca takımda golcü eksikliğinden de bahsetti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Galatasaray'a karşı ikinci yarı konsantrasyon kaybından dolayı 2 gol yediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fatih Karagümrük evinde mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1'lik skorla yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, sarı-kırmızılılara karşı her şeylerini verdiklerini söyleyerek, "Çalıştık, planlarımız da vardı. İkinci yarı konsantrasyon kaybından dolayı 2 gol yedik. Galatasaray kaliteli bir kadroya sahip. Kaliteli bir takıma karşı oynadık. 2 golden sonra maçı bitirdiler. Bizim şu an doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Gelecek maçı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlar daha seviyemize yakın takımlara karşı olacak. Gelecek için umutluyum" diye konuştu.

"Takımda golcü eksikliği var"

Takımda golcü eksikliği olduğunu söyleyen Stanojevic, "Fofana ayrıldı. Sözleşmesindeki opsiyondan dolayı takımdan ayrıldı. Kulüp de bu konuda hakkında hiçbir şey yapamadı. Kulüp de bir forvet arayışında. Bunları yaparken acele etmiyoruz. Biraz daha bekliyoruz. Forvet olursa başka oyuncular da olursa işim daha kolaylaşır. Daha çok oyuncuya ihtiyacım var. Kulübün de planları var. Umarım bu transferler yakında aramızda gelecek. İkinci yarındaki konsantrasyon eksikliğini transferlerle açıklayamayız. Bu bizim hatamız. Burada bahane söz konusu olamaz. Biraz daha maçta kalabilseydik, böyle olmayacaktı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Galibiyeti getirdi! Semih Kılıçsoy alev alev yanıyor

Semih Kılıçsoy İtalya'da alev alev yanıyor
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Yaser Asprilla, Galatasaray için İstanbul'da

O artık Galatasaraylı! İmza atmak üzere İstanbul'a geldi