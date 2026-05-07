Stoilov'un Göztepe'de "100. maç" heyecanı

Güncelleme:
Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, Gaziantep FK maçıyla birlikte sarı-kırmızılı ekibin başında 100. karşılaşmasına çıkacak. Stoilov, Göztepe'yi Süper Lig'e taşımakla kalmayıp, Türkiye Kupası'nda da yarı finale taşıdı. Takım, bu sezon 5. sırada yer alıyor ve Avrupa Kupalarına dönme hedefinde.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, 9 Mayıs Cumartesi günkü Gaziantep FK maçıyla sarı-kırmızılı ekibin başında 100. karşılayşmasına çıkmaya hazırlanıyor.

İzmir temsilcisinin başına 1. Lig'de yer aldığı 2023-24 sezonunun 13. haftasında geçen Stoilov, lider Eyüpspor'un 10 puan gerisinde aldığı sarı-kırmızılı ekibi, Süper Lig'e taşıdı.

Geçen sezon yüzde 50 galibiyet oranı yakaladığı ligin ilk devresini 31 puanla dördüncü tamamlayan Göztepe, sezonu 8. bitirdi.

Göztepe, Stoilov yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası'nda 49 yıl sonra yarı final vizesi almasına rağmen Trabzonspor engelini geçemedi.

Bu sezona da iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, son 2 haftaya 52 puanla 5. durumda girdi.

İzmir temsilcisi, ligi 5. bitirip, Türkiye Kupası'nı kimin kazanacağına bağlı olarak 1970-1971 sezonundan sonra tekrar Avrupa Kupalarına gitmek istiyor.

Stanimir Stoilov ile 100. maç

Fenerbahçe maçıyla Göztepe'nin Süper Lig tarihinde Adnan Süvari'den sonra en fazla maça çıkan 2. ismi konumuna yükselen Stanimir Stoilov, cumartesi günkü Gaziantep FK müsabakasıyla sarı-kırmızılı ekiple 100. resmi karşılaşmasında takımının başında yer alacak.

Bugüne kadar 68 Süper Lig, 22 1. Lig ve 9 Türkiye Kupası'nda görev yapan Bulgar teknik adam, bu müsabakalarda 47 galibiyet, 29 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip filelere 164 gol bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 96 gol gördü.

Süper Lig'de en başarılı teknik direktör

Süper Lig'de 36 farklı teknik direktörün görev yaptığı Göztepe'de şu ana kadar yüzde 38,2 galibiyet oranı yakalayan Stoilov, sarı-kırmızlılarda en fazla maça çıkan 5 çalıştırıcı içinde en başarılı teknik adam konumunda bulunuyor.

Stoilov'u yüzde 37,1 ile Adnan Süvari, yüzde 33,3 ile Tamer Tuna, yüzde 29,3 ile İlhan Palut ve yüzde 26,9 ile Ruhi Karaduman izliyor.

Bulgar teknik direktör Stoilov'un Göztepe'de yaşadığı maç sonuçları şöyle:

Sezon

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

2023-2024

1. Lig

22

15

5

2

47

12

2023-2024

Türkiye Kupası

2

1

0

1

4

2

2024-2025

Süper Lig

36

13

11

12

59

50

2024-2025

Türkiye Kupası

6

5

0

1

14

3

2025-2026

Süper Lig

32

13

13

6

40

28

2025-2026

Türkiye Kupası

1

0

0

1

0

1

TOPLAM

99

47

29

23

164

96

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
