Stanimir Stoilov: '6 gol kalenizde görürseniz 3 gol atsanız bile bu yeterli olmuyor'

Stanimir Stoilov: '6 gol kalenizde görürseniz 3 gol atsanız bile bu yeterli olmuyor'
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Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor karşısında alınan 6-3'lük mağlubiyetin ardından, fırsatları değerlendiremediklerini ve kalelerinde gördükleri gol sayısının maç sonucunu etkilediğini açıkladı.

- Stanimir Stoilov: "6 gol kalenizde görürseniz o zaman 3 gol atsanız bile bu yeterli olmuyor"

RİZE - Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Çaykur Rizespor maçının ardından, "İlk yarı aynı zamanda fırsatlar yakaladık bunları değerlendiremedik. Tabii ki 6 gol kalenizde görürseniz o zaman 3 gol atsanız bile bu yeterli olmuyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe deplasmanda Çaykur Rizespor'a 6-3 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Stoilov, "Öncelikle Rizespor'u tebrik ederim. Aslında baktığınızda maça çok iyi başladık. İlk yarı ve ikinci yarı maça iyi başladık. Oyun anlamında iyiydik ama çok fazla kalemizde kontratak gördük ve rakibin gerçekleştirdiği kontratakları maalesef durduramadık. İlk yarı aynı zamanda fırsatlar yakaladık bunları değerlendiremedik. Tabii ki 6 gol kalenizde görürseniz o zaman 3 gol atsanız bile bu yeterli olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Spor
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