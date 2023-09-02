Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı

Galatasaray'ın teknik heyetini taşıyan otobüs, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında otobüste sadece maddi hasar olduğu, herhangi bir yaralanma durumunun olmadığı öğrenildi.