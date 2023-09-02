Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı
Galatasaray'ın teknik heyetini taşıyan otobüs, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında otobüste sadece maddi hasar olduğu, herhangi bir yaralanma durumunun olmadığı öğrenildi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray'ın teknik heyetini taşıyan otobüsü, Gaziantep FK maçı öncesi taşlı saldırıya uğradı.
GERGİNLİK YAŞANDI
Son şampiyon Galatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.
OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
GS TV'nin haberine göre, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik heyetini taşıyan otobüsün taşlı saldırıya uğradı. Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.