Sporcuların Türkiye Şampiyonası başarısı - Haberler

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Sporcuların Türkiye Şampiyonası başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sporcuların Türkiye Şampiyonası başarısı

Malatya'dan Badminton Türkiye Şampiyonasına katılan sporculardan 3'ü altın, 1'i ise bronz madalya aldı.

Malatya'dan Badminton Türkiye Şampiyonasına katılan sporculardan 3'ü altın, 1'i ise bronz madalya aldı.

Ankara'da yapılan Badminton Türkiye Şampiyonası müsabakaları 5 gün sürdü. Badminton Türkiye Şampiyonası müsabakaları sonunda Malatyalı sporcular Abdulsamet Tekedereli Tek Erkekler ve Çift Erkekler kategorisinde 1'nci, Azra Gül Özcan Tek Bayanlar ve Çift Bayanlar Kategorisinde 1'nci, Hasan Can Çift Erkekler kategorisinde 1'nci ve Kağan Demirok Çift Erkekler kategorisinde 3'ncü oldu.

Türkiye Şampiyonasında 3 altın, 1 bronz madalya alarak Malatya'ya dönen Badminton sporcularına Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da ödül verileceği kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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