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"Sporcu Gelişim ve Sağlık Eğitim Semineri" düzenlendi

'Sporcu Gelişim ve Sağlık Eğitim Semineri' düzenlendi
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- Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile MKE Ankaragücü Altyapı Koordinatörlüğünün işbirliğinde düzenlenen seminere sarı-lacivetli kulübün altyapı koordinatörü Ali Palabıyık'ın yanı sıra akademi antrenörleri, sporcular ve veliler katıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), "Sporcu Gelişim ve Sağlık Eğitim Semineri" düzenledi.

SBÜ ile MKE Ankaragücü Altyapı Koordinatörlüğünün iş birliğinde SBÜ Şehit Tabip Üsteğmen Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere sarı-lacivetli kulübün altyapı koordinatörü Ali Palabıyık'ın yanı sıra akademi antrenörleri, sporcular ve veliler katıldı.

Palabıyık, yaptığı konuşmada, altyapıda futbolcuların sportif gelişimlerinin yanı sıra eğitimlerine ve sağlık konusundaki bilinçlerinin artırılmasına da önem verdiklerini belirterek "Biz altyapıyı yalnızca maç kazanan ve oyuncu yetiştiren bir yapı olarak değil, öğrenen, araştıran, gelişen, sağlığını koruyan, kendini tanıyan, sorumluluk alan ve geleceğe hazırlanan bireylerin yetiştiği bir eğitim ortamı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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