Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası hayatını kaybetti - Haberler

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Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası hayatını kaybetti

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Tümer Metin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kariyerinde 5 yıl Beşiktaş ve 2 yıl da Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Tümer Metin'in babası Mehmet Ali Metin hayata gözlerini yumdu. Tümer Metin, bu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin'in acı günü

"HERKESİN ALİ BABASI, BENİM İDOLÜM"

Tümer Metin, babasına veda ettiği ve cenaze bilgilerini duyurduğu paylaşımda, "Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin'in acı günü

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Tümer Metin Spor Haberler

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