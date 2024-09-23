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Spor Yazarı Ercan Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı

Spor Yazarı Ercan Güven Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi spor yazarı Ercan Güven, ünlü isimlerin katıldığı bir cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Spor yazarı Ercan Güven son yolculuğuna uğurlandı

Efe ALDEMİR- Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - GEÇİRDİĞİ kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Ercan Güven (69) son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyet Gazetesi spor yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi olan Ercan Güven, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda gazeteciliğe başlayan ve uzun süredir Milliyet Gazetesi'nde spor yazarı olan Ercan Güven için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şakirin Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına ve törene Fenerbahçeli eski yönetici Mahmut Uslu, Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Samet Aybaba, Trabzonspor eski Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, spor yazarları ve mesai arkadaşları da katıldı spor basınından birçok kişi katıldı.

Ercan Güven'in cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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