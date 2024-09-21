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Spor Yazarı Ercan Güven Hayatını Kaybetti

Spor Yazarı Ercan Güven Hayatını Kaybetti
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Milliyet Gazetesi Spor Yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Ercan Güven, 69 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü kılınacak ikindi namazının ardından Çamlıca Mezarlığı'na defnedilecek.

Spor yazarı Ercan Güven hayatını kaybetti.

İSTANBUL, - MİLLİYET Gazetesi Spor Yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Ercan Güven 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ercan Güven'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, cenazesi 23 Eylül Pazartesi günü Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında, "Milliyet Gazetesi spor yazarı, Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Spor basınının usta kalemlerinden olan Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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