Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 FTA Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında, MKE Ankaragücü sahasında FTA Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağdan Larsson'un ortasında Bertuğ topun üstünden atladı ve arkasında ceza sahası çizgisi üzerinde Riberio gelişine vurdu, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada Arda Kızıldağ'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada sağdan Emre Kızıldağ'ın ortasında altı pas içerisinde Sowe, topu kontrol etti ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

27. dakikada Fernando'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte Bertuğ'un kafa vuruşunda kaleciyi geçen topu çizgiden Sowe çıkardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Murat Tuğberk Curbay xx, Mehmet Kısal x

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan xxx, Mujakic xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Arda Kızıldağ xx, Hanousek xx, Taylan Antalyalı xx, Djokanovic xx, Malcuit xx, Zahid xx, Ali Sowe xx, Emre Kılınç x

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Moreira, Lamine Diack, Beridze, Mousssiti, Hasan Ali Kaldırım, Medes Joao, Kwateng, Sıtkı Ferdi İmdat, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Leite xx, Güray Vural xx, Ömer Toprak xx, Veysel Sarı xx, Floranus xx, Fernando Martins xx, Erdal Rakip xx, Larsson xxx, Alfredo Ribeiro xx, Doğukan Sinik xx, Bertuğ Özgür Yıldırım xx

Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Cemali Sertel, Emrecan Uzunhan, Kudriashov, Alassane Ndao, Ufuk Akyol, Nakajima, Ghacha, Mustafa Erdilman, Balint Szabo

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Sarı kart: Doğukan Sinik (FTA Antalyaspor) - ANKARA