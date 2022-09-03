Spor Toto Süper Lig: M. Başakşehir: 2 - Corendon Alanyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti ve puanını 10'a yükseltti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 53. dakikada Mounir'in pasında topla buluşan Berkay, ceza sahasına önüne gelip yerden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı. 74. dakikada Başakşehir ceza sahası içinde Mounir topu uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Balkovec'in önünde kaldı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top az farkla auta gitti. 76. dakikada sol kanatta topla buluşan Keny, Fer'den sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan çok sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 85. dakikada Traore'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Keny, kaleci Runarsson'dan sıyrılıp, yerden bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 2-0 Stat: Fatih Terim Hakemler: Ali Şansalan xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Savranlar xx Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Caiçara xxx (Ömer Ali dk. 70 xx), Duarte xx, Ndayishimiye xxx, Lima xx, Mahmut Tekdemir xxx, Biglia xxx, Serdar Gürler xxx (Keny dk. 75 xxx), Berkay Özcan xx (Aleksic dk. 70 xx), Mounir xxx (Szysz dk. 86 ?), Okaka xxx (Traore dk. 75 xx) Yedekler: Muhammed Şengezer, Epureanu, Touba, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş Teknik Direktör: Emre Belözoğlu Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Pereira xx, Fatih Aksoy x (Doumbia dk. 57 x), Furkan Bayır x, Balkovec xx (Yusuf Özdemir dk. 86 ?), Fer x, Efkan Bekiroğlu xx (Candeias dk. 57 xx), Zinedine Ferhat xx, Umut Güneş xx, Oğuz Aydın x (Erencan dk. 73 x), Eduardo x (Targhaline dk. 57 x) Yedekler: Yusuf Karagöz, Çağan Kayra Erciyas, Tayfur Bingöl, Mevlja, Lusamba Teknik Direktör: Francesco Farioli Goller: Serdar Gürler (dk. 23), Keny (dk. 85) (M.Başakşehir) Sarı kartlar: Emre Belözoğlu, Okaka (M. Başakşehir), Umut Güneş, Fer, Pereira (Corendon Alanyaspor) (Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Serdar Gürler Başakşehir Spor Güncel Haberler

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