Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)
Spor Haberleri
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
61. dakikada sağ kanattan hareketlenen Kemen'in ortasında Mensah'ın vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.
88. dakikada sol kanattan hareketlenen Bahoken'in pasında ceza sahasında topla buluşan Fall'un vuruşunda kaleci Bilal topu çeldi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx
Yukatel Kayserispor: Bilal xxx, Kolovetsios xx, Kemen xxx, Gökhan xx, Emrah xx (Ramazan dk. 82 ?), Mane xx (Attamah dk. 76 xx), Thiam xx, Mensah xx (Gavranovic dk. 77 x), Arif xx, Uzodimma xx, Ackah xx (Cardoso dk. 65 xx)
Yedekler: Cenk, İlhan, Berat, Ethem, Ahmet, Mert
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Kasımpaşa: Günay xx, Silva xx, Djilobodji xx, Donk xx, Fall xx (Tarkan dk. 90+4 ?), Koita xx (Bahoken dk. 82 ?), Hajradinovic xx (Valentin dk. 65 xx), Ouanes xx, Chouiar xx (Mustafa dk. 45 xx), Mickael xx, Aytaç xxx
Yedekler: Erdem, Tunay, Ahmet, Malsa, Berat, Yasin
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Kırmızı Kart: Djilobodji (dk. 90+4) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Koita, Tırpan (Kasımpaşa), Kemen (Kayserispor) - KAYSERİ