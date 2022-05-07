Spor Toto Süper Lig: Karagümrük: 3 Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Karagümrük, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada orta sahada topu kapan Halil, savunmanın arkasına sarkan Baku'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

51. dakikada Birashi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Emre, 2 oyuncudan sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve uzak köşeye çok sert bir şut çıkarıp topu ağlara gönderdi. 2-1

64. dakikada ceza sahası içi sağ çizgisinde kazanılan en direkt vuruşta Caner Erkin arka direğe ortaladı. Kerim'den seken topu Burak kafayla tamamladı. Kaleci Arda müdahale etse de, Hakem Mustafa Kürşad Filiz, topun çizgiyi geçtiğini belirtti. 3-1

65. dakikada ceza sahası dışında topu alan Jimmy Durmaz, süratle sol çaprazdan ceza sahasın girip kale önüne çıkardı. Bu noktada Atakan ters bir vuruş yaptı ancak top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Mustafa Sönmez xx, Selahattin Altay xx

Karagümrük: Viviano xx, Biraschi xxx, Burak xxx, Luckassen xxx, Caner xxx, Jimmy Durmaz xxx (Adnan dk. 80 ?), Biglia xxx (Bistrovic 71. xx), Ahmed Musa xxx (Karamoh dk. 71 xx), Borini xxx (Samed dk. 80 ?), Emre Mor xxx (Levent dk. 86 ?), Pesic xx

Yedekler: Utku Yuvakuran, Balkovec, Salih Dursun, Alparslan Erdem, Levent Mercan, Toure

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Göztepe: Arda x, Kerim x (Efe Can dk. 86 ?), Atakan x, Arslanagic x, Berkan x, Yalçın x (Cengizhan dk. 86 ?), Baku xx, Tijanic x (Fırat dk. 86 ?), Mihojevic x, Halil xx (Lourency dk. 71 xx), Santo x (Ege dk. 62 xx)

Yedekler: Eren Bilen, Kahraman, Moubandje, Murat, İzzet

Teknik Sorumlu: Serdar Sabuncu

Goller: Borini (dk. 31), Emre Mor (dk. 51), Burak (dk. 64) (Karagümrük), Baku (dk. 47) (Göztepe)

Sarı kartlar: Kerim (Göztepe), Borini, Bistrovic (Karagümrük) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor