Antalyaspor, İstanbulspor'u 90+7'de bulduğu golle geçti Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendi. Karşılaşmada İstanbulspor Mehremic'in golüyle öne geçerken, Antalyaspor ise Fernando Martins'in golüyle karşılık verdi. Galibiyeti getiren gol ise 90+7'de Veysel Sarı'dan geldi. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. MAÇTAN DAKİKALAR 16. dakikada ceza sahası çağ çaprazından içeri giren Ethemi'nin şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti. 22. dakikada Güray Vural'ın soldan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright'ın şutu üstten auta gitti.24. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta, Larsoon'un şutu kalecide kaldı. İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ 27. dakikada ceza sahası içinde Emir Gültekin'in arka direğe yönelen röveşatasını Mehremic dokunarak ağlarla buluşturdu. 0-1 35. dakikada Nakajima'nın ara pasında ceza sahasına giren Larsson'un vuruşu kalecinin ayağından kornere çıktı. 36. dakikada sağ kanattan Fernando'nun ceza alanı içine kestiği ortada Luyındama'nın kafası kalecide kaldı. 41. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi. ERNANDO MARTİNS BERABERLİĞİ SAĞLADI 44. Ethemi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emir Gültekin'in şutunu kaleci çıkardı.45. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fernando Martins'in şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1 53. dakikada Fernando Martins'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafa vuruşunu kaleci Jensen kornere gönderdi. 56. dakikada Ufuk Akyol'un hatalı pasında araya giren Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi. 62. dakikada Proca, Ghacha'ya yaptığı faulün ardından ikici sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 71. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza alanı dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un sert şutu kalecide kaldı. GALİBİYET SON DAKİKADA GELDİ 90+7. dakikada Fernando Martins'in ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Gökdeniz Bayraktar'ın kafası üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Luyindama'nın vuruşunu kale çizgisi önünde Veysel Sarı tamamladı. VAR kontrolünün ardından hakem Ümit Öztürk golü verdi. 2-1 Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İstanbulspor Ömer Toprak Antalyaspor Spor Haberler

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