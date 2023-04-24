Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada sol taraftan Mert Hakan'ın kullandığı korner sonrası kafalardan seken topa Szalai'in yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Emre Mor'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Arda Güler altı pas çizgisi önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine de çarparak filelere gitti. 1-0

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam xx, İbrahim Bozbey xx, Anıl Usta xx

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Szalai xx, Alioski xx, İsmail Yüksek xx, Arda Güler xx, Mert Hakan Yandaş xx, Emre Mor xx, Pedro xx, Valencia xx

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Arao, Rossi, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Osayi, Oosterwolde, Crespo, Peres

Teknik Direktör Jorge Jesus

İstanbulspor: Alp Arda xx, Okan Erdoğan xx, Simon Deli xx, Mehmet Yeşil xx, Duhan xx, Muhammer Sarıkaya xx, Kerem Şen xx, Loshaj xx, Rroca xx, Ethemi xx, Eze xx

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Veliu, Oğuzhan Berber, Emir Gültekin, Ertuğrul Ersoy, Guri, Ali Yaşar, Lokilo, Mehremic, Topalli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gol: Arda Güler (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Emre Mor, Samet Akaydin (Fenerbahçe) Okan Erdoğan (İstanbulspor) - İSTANBUL