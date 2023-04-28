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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 1 Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

25. dakikada ceza sahası dışından Umut Nayir'in sert şutu kalecide kaldı.

37. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Leroy Fer'in sert şutu yandan auta gitti.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Murat Tuğberk Curbay x, Serkan Çimen x

Corendon Alanyaspor: Runnarson x, Furkan Bayır x, Efecan Karaca xx, Leroy Fer x, Cavaleiro x, Candeias x, Rassoul x, Bolkovec x, Yusuf Özdemir x, Ahmed Hasssan xx, Lusamba xx

Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Erencan Yardımcı, Zinedine Ferhat, Eduardo, Fatih Aksoy, Koulourıs, Perreira, Oğuz Aydın, Agharbi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Ümraniyespor: Orkun Özdemir x, Popov x, Sackey x, Serkan Göksu x, Kayode x, Onur Atasayar x, Epureanu x, Mrsic x, Glumac x, Sekidika x, Umut Nayir x

Yedekler: Anıl Demir, Onur Yıldırım, Lenjani, Mustafa Eser, Gheorghe, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Bettaieb, Bartolomeu

Teknik Direktör: Mustafa Er

Gol: Ahmed Hassan (dk. 4) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Mrsic, Serkan Göksu (Ümraniyespor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Leroy Fer Umut Spor Haberler

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