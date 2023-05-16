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Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 Konyaspor: 1 (İlk yarı)

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Cebrail'in ortasında arka direkte Alejandro Pozuelo'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

24. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Michalak'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

45. dakikada ceza sahasına yakın noktada topla buluşan Umut'un şutunda kaleci Sehic gole izin vermedi.

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Deniz Caner Özaral xx, Hüseyin Aylak xx

Corendon Alanyaspor: Runarsson xx, Pereira xx, Furkan Bayır xx, Feddal x, Balkovec xx, Lusamba xx, Umut Güneş xx, Efecan Karaca xx, Candeias xx, Oğuz Aydın xx, Koulouris x

Yedekler: Ahmet Gülay, Ümit Akdağ, Leroy Fer, Erencan, Eduardo, Fatih, Çağan, Yusuf Özdemir, Doumbia, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Konyaspor: Sehic xx, Cebrail Karayel xx, Adil Demirbağ xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Bouchalakis xx, Michalak xx, Pozuelo xx, Moreno xx, Mahir Emreli xx

Yedekler: Erhan, Yasir Subaşı, Uğurcan, Pavicic, Muric, Kahraman, Oğulcan, Mehmet Ali, Bruno Paz, Mame Diouf

Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevi

Gol: Pozuelo (dk. 15) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Umut, Yusuf Karagöz (Alanyaspor), Calvo (Konyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Cebrail Umut Spor Haberler

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