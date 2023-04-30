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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

Spor Haberleri

- Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor.

- Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş : 0 - Galatasaray : 0 (Maç devam ediyor)

İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şirin Topaloğlu - Spor

Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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