Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
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- Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor) Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor.
- Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş : 0 - Galatasaray : 0 (Maç devam ediyor)
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şirin Topaloğlu - Spor