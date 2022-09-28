Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart, kupasını aldı Spor Haberleri Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart, kupayı aldı. Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart, kupayı aldı. Ankara'daki Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazandı. Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik verdi. Büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'lı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi. Organizasyonda ikinci olan Arkas Spor'a şiltini TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu verdi. Ayrıca karşılaşmanın en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi seçildi. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Türkiye Voleybol Federasyonu Arkas Spor voleybol Ankara Spor Haberler

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